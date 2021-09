Afghanistan: intelligence Usa, Al Qaeda può tornare nel paese in 12-24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione terroristica Al Qaeda potrebbe tornare operativa in Afghanistan entro 12-24 mesi e costituire una seria minaccia per gli Stati Uniti. Lo ha detto il generale Scott Berrier, capo dell'intelligence militare statunitense, nel corso del summit Intelligence & National Security. Secondo quanto scrive la stampa Usa, anche David Cohen - vice direttore della Cia - è intervenuto nel corso dello stesso evento, sottolineando che ci sono già indicazioni di un ritorno di Al Qaeda nel Paese. “Stiamo già cominciando a vedere alcune indicazioni di potenziali movimenti di Al Qaeda in Afghanistan", ha detto Cohen.(Nys)