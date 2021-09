© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Seduta del Consiglio regionale del Lazio in modalità telematica per la seduta ordinaria n. 100, per la trattazione dei seguenti argomenti: proposta di deliberazione consiliare n. 65 "Rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio 2020"; proposta di deliberazione consiliare n. 57 "Piano della riserva naturale delle montagne della Duchessa". A seguire, l'Aula riprenderà i lavori della seduta ordinaria n. 99, iniziati l'8 settembre, per proseguire l'esame degli ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale collegati alla proposta di legge regionale n.294, presentati nel corso della seduta consiliare n.97. Seduta trasmessa in streaming sul canale Youtube del consiglio regionale del Lazio. (ore 10:00) (segue) (Rer)