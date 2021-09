Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- La mensa dei poveri di Sant’Egidio torna in presenza grazie ai vaccini. Gli ospiti potranno sedere a tavola perché immunizzati all’hub vaccinale della Comunità che ha già fatto emergere alcune migliaia di “invisibili”. Roma, via Dandolo (dalle 16:30)- Cgil Rieti Roma est Valle dell'Aniene presenta i risultati della campagna di ascolto rivolta alle periferie. Sono invitati a partecipare tutte e tutti i candidati/e alle presidenze dei Municipi II, III, IV, V, VI in cui insiste il territorio di riferimento della nostra Camera del Lavoro, nonché i candidati sindaco. Roma, presso Largo Venue in Via Borgo Michelotti 4. (ore 17:00) (Rer)