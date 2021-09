Usa: “Wp”, generale Milley assicurò a Cina che Trump non avrebbe attaccato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, generale Mark Milley, ha assicurato per ben due volte alla sua controparte cinese che l’ex presidente Donald Trump non avrebbe attaccato frontalmente Pechino. E’ quanto emerge dal libro “Peril”, l’ultima opera dei giornalisti del quotidiano “Washington Post” Bob Woodward e Robert Costa. Milley – stando alle indiscrezioni contenute nel volume – avrebbe sentito l’omologo cinese il 30 ottobre 2020 - quattro giorni prima delle elezioni presidenziali - e la seconda volta l'8 gennaio 2021, due giorni dopo l'assalto al Campidoglio durante il quale alcuni dei suoi sostenitori hanno fatto irruzione a Capito Hill per interrompere la certificazione del voto.(Nys)