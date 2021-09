Covid: Conte, senza deficit non avremmo resistito, fatto lavoro pauroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall’inizio della pandemia abbiamo fatto un lavoro pauroso, avevamo lo spread, avevamo paura che i mercati ci facessero saltare, siamo andati in deficit tantissime volte, lo abbiamo fatto per voi, perché sapevamo che senza non avremmo resistito". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ad un evento elettorale a Colle Monfortani, periferia est di Roma, con la sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Sarebbe rimasto tutto distrutto, sappiamo che ce l’abbiano messa tutta per cercare di organizzare un sistema che non era pronto", ha aggiunto Conte. (Rer)