Vaccino: circolare ministero Salute, ok terza dose addizionale, si parte da trapiantati e immunocompromessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base al parere del Comitato Tecnico Scientifico e tenuto conto del parere di Aifa sarà possibile considerare la somministrazione di dosi addizionali di vaccino e di dosi “booster”. Lo specifica una circolare del ministero che mette chiarezza sulla somministrazione della terza dose del vaccino contro il Covid. Per quel che riguarda la dose addizionale, ovvero una dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclo vaccinale primario, per raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria, questa deve essere somministrata dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose considerando come prioritari i soggetti trapiantati e immunocompromessi. Da loro, infatti, si partirà con le somministrazioni. Al contrario, Per dose “booster”, in questo contesto, si intende una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, a distanza di un determinato intervallo temporale, somministrata al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria, in particolare in popolazioni connotate da un alto rischio, per condizioni di fragilità che si associano allo sviluppo di malattia grave, o addirittura fatale, o per esposizione professionale. La dose “booster” - specifica la circolare ministeriale - va somministrata dopo almeno sei mesi dall’ultima dose. (Rin)