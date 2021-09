Venezuela: governo, imprenditore verso estradizione in Usa a tavolo dei negoziati con oppositori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha deciso di far entrare Alex Saab, l'uomo d'affari arrestato a Capo Verde a metà 2020 e in procinto di essere estradato negli Stati Uniti, nella delegazione impegnata in Messico a negoziare un accordo di pace con le opposizioni, sotto gli auspici del Regno di Norvegia. "Voglio riferire all'opinione pubblica la decisione di far entrare il diplomatico venezuelano Alex Saab come membro a tutti gli effetti della delegazione", ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale (An) e capo della squadra negoziale, Jorge Rodriguez. Saab, ritenuto intermediario di presunte trame di corruzione collegate al presidente Nicolas Maduro, rappresenterà il governo anche nel "Tavolo sociale" paritario creato per affrontare l'emergenza sanitaria, grazie a uno degli accordi parziali trovati a Città del Messico. La decisione di Caracas potrebbe avere ricadute negative sulle trattative negoziali. (segue) (Vec)