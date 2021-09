Venezuela: governo, imprenditore verso estradizione in Usa a tavolo dei negoziati con oppositori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli avversari di Maduro, Saab è ritenuto una pedina cruciale del "sistema di corruzione" che farebbe capo al governo, con implicazioni anche oltre confine. Il suo arresto, assieme a quello più recente di Hugo Carvajal, già responsabile dei servizi segreti venezuelani sotto la presidenza di Hugo Chavez, rappresenta in tal senso un duro colpo per l'esecutivo e anche la premessa per attivare la giustizia internazionale sul governo Maduro. L'imprenditore colombiano, naturalizzato venezuelano, è stato arrestato dall'interpol durante una sosta tecnica dell'aereo venezuelano sul quale viaggiava, diretto in Iran. A maggio del 2019, nell'ambito di indagini condotte sull'attività delle sue imprese, la procura colombiana aveva formalizzato l'apertura di un fascicolo su Saab basato su numerosi reati: riciclaggio del denaro, associazione a delinquere, arricchimento illecito, esportazioni e importazioni fittizie, e truffa aggravata. (segue) (Vec)