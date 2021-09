© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo anticipato le entrate in ruolo” per i docenti supplenti annuali “e quindi abbiamo fatto la copertura di tutto l’organico: quest’anno non ci sarà il balletto delle supplenze”. Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenendo nel corso di “Porta a Porta”.(Rin)