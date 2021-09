Roma 2021: Raggi con Di Maio e Conte a Colle Monfortani, "Io sindaca delle periferie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra applausi, cori, bandiere M5s e un tricolore che sventola, un centinaio di militanti, consiglieri capitolini e municipali, nuovi candidate e candidati, hanno accolto la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi, il capo politico M5s Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Colle Monfortani, periferia est della Capitale. Raggi, dunque, continua la sua campagna elettorale per incontrare i cittadini nelle periferie romane, questa volta nel quartiere di nuova edificazione sulla via Prenestina. Dopo un’ora di attesa, Raggi, affiancata da Conte e Di Maio, viene accolta con affetto, applausi, richieste di selfie e cori come "Virginia, Virginia". A fare da cornice un'area sterrata, allestita tra le palazzine, due gazebo con le immagini di Raggi e Conte circondate dallo slogan "Avanti con coraggio". (segue) (Rer)