Italia-Argentina: ambasciatore Lucentini incontra ministro Turismo Lammens, focus su rilancio flussi turistici

Buenos Aires, 14 set - L'Ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, ha incontrato oggi il Ministro del Turismo argentino Matias Lammens, per uno scambio di vedute su un settore chiave per le relazioni economiche bilaterali. "Lavoriamo per il rilancio dei flussi turistici fra Italia e Argentina, per sostenere un comparto fondamentale per le economie di entrambi i Paesi", ha commentato l'ambasciatore attraverso una nota. Lucentini ha sottolineato in questo senso come, prima della pandemia, l'Italia accogliesse ogni anno circa mezzo milione di turisti argentini, mentre circa 150.000 turisti italiani visitavano l'Argentina. A contribuire a flussi così rilevanti è anche il cosiddetto "Turismo delle radici", alimentato direttamente dai sei milioni di cittadini italiani che vivono all'estero e dagli 80 milioni di discendenti di italiani nel mondo.