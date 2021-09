Italia-Argentina: ambasciatore Lucentini incontra ministro Turismo Lammens, focus su rilancio flussi turistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si stima che quasi metà degli Argentini abbia perlomeno in parte origini italiane e, in molti casi, relazioni di parentela in Italia, il che genera un forte interesse per visitare la terra di origine dei propri avi, così come sono numerosi gli Italiani che si recano in visita in Argentina per incontrare i propri familiari. Proprio per sostenere questo tipo di turismo, il Ministero degli Esteri italiano e l'Agenzia Nazionale del Turismo italiana (Enit), hanno pubblicato la "Guida al Turismo delle Radici", presentata nel 2019 a Buenos Aires in occasione della Fiera Internazionale del Turismo, della quale si è di recente pubblicato un nuovo volume. Per il rilancio delle relazioni in questo settore, Italia e Argentina puntano quindi a consolidare la collaborazione fra le Agenzie di promozione turistica -l'Enit ha un proprio Ufficio a Buenos Aires da quasi 100 anni- e a intensificare la partecipazione alle rispettive fiere in campo turistico. (Abu)