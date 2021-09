Serbia-Kosovo: Pettarin (Coraggio Italia), dialogo unica via per avvicinare le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo fra Serbia e Kosovo è l'unica via per avvicinare le parti. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin. "Prendo atto delle difficoltà emerse nel dialogo tra Serbia e Kosovo nell'ultimo incontro mediato dall'Ue a Bruxelles, ma il dialogo è l'unica via che abbiamo per cercare di avvicinare le parti e per poter definitivamente accelerare verso il completamento del progetto europeo con il rapidissimo allargamento ai Balcani. L'Ue è l'unica sede nella quale raggiungere un punto di incontro è possibile, quindi rimbocchiamoci le maniche e procediamo (con la massima velocità) con i confronti. Non possiamo più perdere altro tempo. Cominciamo a ragionare sul domani, cercando di guardare con coraggio alla via che abbiamo di fronte senza comunque dimenticare la lezione della storia, perché l'Ue guarda dritta verso il futuro", si legge nella nota. (Res)