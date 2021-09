Serbia: presidente Vucic, Djukanovic vuole un Montenegro senza serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha replicato alle dichiarazioni rilasciate dall'omologo Milo Djukanovic secondo cui la Serbia "vorrebbe un Kosovo senza albanesi e un Montenegro senza montenegrini". La dichiarazione, rilasciata da Djukanovic nel corso di un'intervista pubblicata ieri dal quotidiano croato "Jutarnji list", ha trovato la replica di Vucic secondo il quale è proprio Djukanovic a volere "un Montenegro senza serbi". "Non voglio né è possibile un Kosovo senza gli albanesi, i quali sono il 93 per cento della popolazione, né un Montenegro senza coloro che si dichiarano montenegrini. Dietro quella dichiarazione c'è il subconscio di Djukanovic, che ha fatto di tutto per far esistere un Montenegro senza i serbi", ha dichiarato Vucic. (segue) (Seb)