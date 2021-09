Kosovo-Serbia: premier Kurti, favorevole ad apertura archivi Uck (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal vicepremier kosovaro Besnik Bislimi, parlando dopo aver guidato la delegazione di Pristina nel dialogo con Belgrado mediato dall'Ue a Bruxelles, la Serbia ha concordato sull'apertura di tutti gli archivi di Stato, come obbligo reciproco, per cui il Kosovo aprirà anche i propri relativi all'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). "La parte serba ha concordato sull'apertura di tutti gli archivi, che per loro significa anche l'apertura degli archivi di Stato del Kosovo riguardo l'Uck. E penso che questo sia nel nostro interesse perché le informazioni sulla maggior parte delle fosse comuni, che potrebbero contenere i resti di oltre 1.600 cittadini, sono principalmente negli archivi militari della Serbia", ha affermato Bislimi citato dal quotidiano "Zeri". (segue) (Alt)