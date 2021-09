Kosovo: rappresentante Ue Lajcak domani nel Paese per discutere attuazione accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo fra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak, visiterà domani il Kosovo. Il viaggio del diplomatico slovacco è centrato sull'attuazione degli accordi raggiunti nel quadro del dialogo e il raggiungimento di un accordo globale per la normalizzazione delle relazioni. "Durante la sua visita dal 15 al 17 settembre, (Lajcak)incontrerà i leader politici, i parlamentari, la comunità internazionale, i rappresentanti delle imprese e delle comunità dei media ei giovani", ha confermato l'Ufficio Ue in Kosovo. (Alt)