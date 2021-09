Energia: M5s, avanti con transizione ambientale giusta per ridurre bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il forte rincaro del prezzo dell'energia conferma la necessità di cambiare rotta liberandosi dalla dipendenza dalle fonti fossili e investendo massicciamente sulla diffusione delle ecoenergie e in generale su una transizione ecologica inclusiva, in grado di produrre benessere diffuso e occupazione. L'esito dell'incontro del presidente Conte e della nostra delegazione al governo con il ministro Cingolani conferma che ci sono tutti i presupposti per percorrere questa strada, tenendo alla larga vecchie e pericolose tentazioni come quella del nucleare". Così i deputati del Movimento 5 stelle Luca Sut e Generoso Maraia, capigruppo rispettivamente della commissione Attività produttive e della commissione Ambiente della Camera. Il Movimento 5 stelle, sottolineano, "continuerà a battersi e a dare il suo contributo sia per ridurre il peso delle bollette a carico dei cittadini sia per cogliere al meglio l'opportunità della transizione ecologica, mettendo insieme come sempre vantaggi ambientali, inclusione sociale e progresso economico e culturale".(Com)