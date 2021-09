Generali: da consiglieri non esecutivi ok a terzo mandato Ceo Donnet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri non esecutivi di Assicurazioni Generali hanno preso atto della disponibilità del Group Ceo, Philippe Donnet, a ricoprire la carica di Amministratore delegato per un terzo mandato. Lo rende noto un comunicato. Alla luce di ciò, i consiglieri non esecutivi a maggioranza hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto e i risultati conseguiti da Philippe Donnet, accogliendo favorevolmente tale disponibilità in vista, nel caso in cui il Consiglio uscente proceda alla presentazione di una lista per il rinnovo del Consiglio, di una sua inclusione nella citata lista con il ruolo di Amministratore delegato anche per il prossimo mandato. (Com)