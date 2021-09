Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Appuntamento finale del "Cantiere Roma", l'iniziativa promossa dalle Acli di Roma e provincia in vista delle elezioni amministrative del 2021 pensata con l'obiettivo di delineare la città di oggi e di domani vista dai cittadini, quindi partendo dall'ascolto dal basso. In questa occasione la presidente delle Acli di Roma e provincia Lidia Borzì presenterà i risultati e le proposte emersi nell'ambito dei sei web talk avviati nel mese di maggio e dedicati a bambini, giovani, donne, stranieri, anziani e famiglie. Saranno presenti i candidati sindaco della Capitale Carlo Calenda, Roberto Gualtieri e Virginia Raggi, chiamati a commentare singolarmente i dati e le proposte presentate e ad assumere il loro impegno per la Roma delle persone. Roma, Aula Giulio Cesare, Campidoglio (ore 11:00)- Conferenza stampa di presentazione della coalizione a sostegno di Alessandro Ieva, nella corsa alla Presidenza del X Municipio. La coalizione a supporto di Ieva sarà composta dalle seguenti liste: Movimento 5 Stelle, Lista Civica Virginia Raggi, Lista Ecologia e Cultura, LGBT. I rappresentanti di ciascuna lista saranno presenti all'evento insieme al candidato presidente Ieva. Roma, Residence I Triangoli, via Ermanno Wolf Ferrari, 285 (ore 17:00) (segue) (Rer)