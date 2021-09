Roma 2021: Conte, Raggi deve raccogliere frutti lavoro meticoloso e oscuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Virginia Raggi ha una prospettiva diversa e ha dovuto organizzare un percorso oscurato dai media. Ma noi lavoriamo per voi. Virginia Raggi ha bisogno di raccogliere i frutti di un lavoro meticoloso e oscuro". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ad un evento elettorale a Colle Monfortani, periferia est di Roma, con la sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Noi siamo una forza che ha idee ben precise sull’impiego dei fondi europei: transizione ecologica, energetica, lavoro concreto per migliorare la vita delle città - ha aggiunto Conte -. Noi non diciamo che gli altri sono un demonio, ma abbiamo un progetto per Roma e non li vogliamo in mezzo. Abbiamo una sindaca che non si ferma mai, esile perché non un è donnone, ma non ha paura di nulla", ha concluso Conte. (Rer)