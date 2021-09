Venezuela: governo, imprenditore verso estradizione in Usa a tavolo dei negoziati con oppositori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saab è stato anche sanzionato dal governo degli Stati Uniti, insieme ai suoi figli Isham Alí e Shadi Naim e ad altri due cittadini colombiani, per il loro presunto coinvolgimento in casi di corruzione legati, tra le altre cose, alle forniture alimentari al Venezuela. Secondo quanto riferiva il dipartimento del Tesoro, “Saab è uno sfruttatore che ha orchestrato una vasta rete di corruzione", che ha permesso all'amministrazione del presidente Maduro "di beneficiare in modo significativo dell'importazione e della distribuzione di cibo in Venezuela". In particolare, Saab avrebbe ottenuto contratti "gonfiati" con il governo venezuelano dal 2009, che includono la costruzione di 25 mila abitazioni nel paese e forniture ai Comitati locali di approvvigionamento e produzione. “Attraverso una sofisticata rete di società fantasma, partner commerciali e familiari, Saab ha riciclato centinaia di milioni di dollari provenienti da guadagni illeciti", denunciava il Tesoro Usa. (segue) (Vec)