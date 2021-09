Serbia-Kosovo: Vucic, rapporti con Pristina sono la "chiave" per l'adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è consapevole del fatto che la risoluzione dei rapporti con Pristina è una condizione per l'ingresso nell'Unione europea. Lo ha detto oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic in una conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel, oggi in visita a Belgrado. "Sappiamo che la risoluzione dei rapporti con Pristina è una condizione per l'ingresso della Serbia nell'Ue. Siamo pronti a discutere tutte le soluzioni di compromesso. Siamo consapevoli che non saremo membri dell'Ue prima di aver risolto quel problema", ha detto Vucic aggiungendo di essere contrario ad un conflitto congelato. "Sono contro un conflitto congelato e non credo, come la maggior parte dei serbi, che sia la soluzione. Ma questa deve essere improntata al compromesso e non deve essere umiliante per la Serbia", ha dichiarato Vucic. (Seb)