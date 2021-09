Egitto-Qatar: firmato memorandum d’intesa nei settori delle poste e dell’aviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e Qatar hanno firmato una serie di memorandum d'intesa e di cooperazione nei settori delle poste e dell'aviazione, nell'ambito di una serie di misure intraprese dall'inizio del 2021 per rafforzare le relazioni tra i due Paesi. Lo ha riferito il ministero degli Esteri egiziano in un comunicato stampa. Gli accordi sono stati firmati durante una riunione tenuta oggi a Doha tra il vice ministro degli Esteri egiziano, Yasser Othman, e l’inviato speciale del ministro degli Esteri per gli affari regionali del Qatar, Ali bin Fahad al Hajri. In questa occasione, l'Autorità nazionale delle poste egiziane ha firmato un memorandum d'intesa e un protocollo con l'azienda "Qatar Postal Services", e l'Autorità per l'aviazione civile egiziana ha firmato un accordo con l'Autorità per l'aviazione civile dello Stato del Qatar.(Cae)