Regno Unito: ambasciatore cinese interdetto dal Parlamento

- Il nuovo ambasciatore cinese nel Regno Unito, Zheng Zeguang, è stato interdetto dal Parlamento britannico dopo che Pechino ha imposto sanzioni contro alcuni deputati britannici. Lo riporta il quotidiano "The Guardian". Zeguang, infatti, avrebbe dovuto partecipare ad un incontro con esponenti politici britannici pro-Cina ma ha ricevuto una lettera da parte di alcuni deputati, tra cui l'ex leader del partito conservatore, Ian Duncan Smith, la speaker della Camera, Lindsay Hoyle, in cui si definiva l'evento "inappropriato". Hoyle e il gruppo di parlamentari esortavano l'ambasciatore a considerare "le implicazioni della visita per tutti i parlamentari che devono avere il diritto di esprimersi secondo il sistema democratico che tutti noi amiamo". La richiesta è quindi quella di escludere Zeguang fino a che le sanzioni non saranno eliminate. (Rel)