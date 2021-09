Roma: assessora Infrastrutture, oggi iniziate prime lavorazioni a Museo della Shoah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina sono iniziate le prime lavorazioni al Museo della Shoah, a 17 anni dalle prime idee progettuali. Abbiamo dato un simbolico colpo di 'ruspa' a testimonianza della consegna lavori all’impresa. Nei prossimi giorni ci saranno le indagini nel sottosuolo a cui seguiranno gli scavi per le fondazione". Lo afferma in un post su Facebook l'assessora uscente di Roma Linda Meleo. "Il Museo sarà una opera architettonica di grande rilievo, complessivamente si svilupperà su 7 piani, di cui una parte interrata e l’altra riservata agli spazi esterni. Sarà realizzata una struttura a forma di 'scatola nera' con affissi i nomi delle vittime dell’Olocausto e un percorso pedonale dedicato ai 'Giusti', alle persone che scelsero in maniera consapevole di aiutare gli ebrei perseguitati. La struttura ospiterà un biblioteca, un centro - studi a disposizione delle scuole per visite guidate, sale per conferenze, meeting, spazi all’aperto, servizi igienici e parcheggi sotterranei. L’apertura di questo cantiere è stata possibile grazie a un complesso lavoro tecnico di variante progettuale, chiuso a luglio e durato circa otto mesi, per rispettare una serie di prescrizioni e di adeguamenti normativi. Questa variante ha determinato la necessità di incrementare il finanziamento per un importo pari a circa 3,3 milioni di euro, stanziati in bilancio ad agosto. Anche la nostra città avrà, quindi, un Museo della Shoah, cosi come Berlino, Washington e Gerusalemme. Una realizzazione importante e dall’alto valore simbolico: senza Memoria non c’è futuro". (Rer)