Francia: sondaggio presidenziali, Zemmour al 10 per cento delle intenzioni di voto

- Il giornalista e opinionista ultraconservatore Eric Zemmour è al 10 per cento delle intenzioni di voto in vista delle elezioni presidenziali francesi del prossimo anno. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Harris Interactive per il settimanale economico "Challenges". Zemmour non ha ancora annunciato la sua candidatura ma negli ultimi giorni sta rilasciando dichiarazioni che lasciano intendere una sua possibile discesa in campo. Una sua eventuale presenza al primo turno porterebbe la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, al 19 per cento delle preferenze. Il presidente Emmanuel Macron, invece, otterrebbe il 23 per cento. A sinistra il leader della Frane Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, è dato all'11 per cento, mentre la sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, al 7 per cento.(Frp)