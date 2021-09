Covid: Pizzul (Pd) a Fontana, partita ancora aperta, lodarsi non serve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, “non commetta il solito errore: lodarsi non serve a nulla, soprattutto se la partita con il Covid è ancora da vincere”. Lo afferma in una nota Fabio Pizzul, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, dopo le parole di Fontana sul raggiungimento dell’immunità di gregge. “Gli esperti dicono che con le varianti in circolazione l’immunità di gregge non esiste, non va abbassata la guardia: non diamo messaggi sbagliati e iniziamo tutti a vaccinarci”, ha detto. (Com)