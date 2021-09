Autostrade: A1 Milano Napoli, ripristinata percorribilità tra bivio D19 e Valmontone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo le 19:00, sull'A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la D19 Diramazione Roma sud e Valmontone, in direzione Napoli, è stato rimosso il mezzo pesante che trasportava bobine di carta e che aveva preso fuoco all'altezza del km 578. Sul luogo dell'evento attualmente il traffico circola su tre corsie e si registrano 12 km di coda, in diminuzione, tra il bivio con l'A24 e Valmontone verso Napoli. Si registrano inoltre 4 km di coda, anch'essi in diminuzione, sulla D19 Diramazione Roma sud tra San Cesareo e il bivio con l'A1. Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Monteporzio Catone, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 a Valmontone. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Napoli si consiglia di immettersi sull'A24, verso l'Aquila, quindi uscire a Tivoli e percorrere la viabilità esterna verso Valmontone dove rientrare in A1 verso Napoli. Lo comunica Autostrade per l'Italia. (Com)