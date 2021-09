Covid: Ieraci, Lazio in pole per raggiungere soggetti fragili con terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo la somministrazione della terza dose “dal punto di vista logistico e organizzativo, siamo prontissimi. Si è già tutto preparato per poter fare una chiamata attiva, a cominciare dagli immunodepressi, e soprattutto i trapiantati di organo solido e di midollo che sono i pazienti più a rischio da questo punto di vista. Si parte con questi pazienti e poi si andrà sugli oncologici, sui residenti delle Rsa, e poi agli over 80 in base allo schema già definito dalla commissione tecnico-scientifica dell’Aifa. E’ appena arrivata la circolare del Ministero della Salute, che da indicazioni precise e ben definite, e come Regione Lazio, già modello da seguire, siamo in pole position per partire e poter finalmente raggiungere questi pazienti fragili che necessitano di una dose aggiuntiva”. Lo ha detto a Sky Tg24 Roberto Ieraci, referente scientifico per le vaccinazioni nella Regione Lazio, ospite de ‘I numeri della pandemia’. (segue) (Com)