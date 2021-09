Covid: Ieraci, Lazio in pole per raggiungere soggetti fragili con terza dose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E a proposito di quest’ultimo aspetto – ha proseguito - rimarcherei molto bene la distinzione tra dose aggiuntiva, addizionale, rispetto a un richiamo di cui si parla per i soggetti immunocompetenti, e che vedremo ed esamineremo nei prossimi mesi”. “Una cosa - ha sottolineato Ieraci - è proteggere le persone in cui noi sappiamo c’è una minore risposta immunitaria alle dosi di vaccino, e quindi il termine aggiuntivo, addizionale è appropriato, mentre un’altra cosa è estendere la terza dose a tutti, tenendo conto che tantissima popolazione mondiale non è vaccinata. Dunque sarebbe utile riuscire a fare l’uno e l’altro, ecco perché è importante che l’Occidente, i paesi ricchi dove si sta vaccinando moltissimo, riservino tante dosi di vaccino anche per i paesi poveri che ne hanno bisogno, soprattutto agli operatori sanitari e ai soggetti fragili di questi paesi: la posizione dell’Oms è equilibrata da questo punto di vista”. (Com)