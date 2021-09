Russia: Borrell, Assemblea Onu possibile occasione per dialogo con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea generale delle Nazioni Unite la prossima settimana a New York può essere l'occasione per l'Unione europea di ritrovare l'impegno per colloqui con la Russia. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, alla plenaria del Parlamento Ue. "La settimana prossima avremo l'Assemblea generale dell'Onu a New York e magari sarà una occasione per impegnarci ancora in dialoghi con i rappresentanti russi", ha detto. Borrell ha ricordato le "provocazioni" e il comportamento di Mosca che continua "ad alimentare una dinamica di escalation". L'Alto rappresentante ha sottolineato che le relazioni con Mosca "sono più difficili che mai". "E' chiaro che la Russia vuole dividerci" e che "vuole parlare con i singoli Stati membri e non con tutti", ha aggiunto. "Di fronte al tentativo di divisione, dobbiamo rimanere uniti. E non è sempre facile", ha continuato Borrell. La Russia "rimane un attore globale importante", non solo dal punto di vista "economico", con cui bisogna tenere una "cooperazione" su temi di interesse comune, ha sottolineato. Sul caso dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj, Borrell ha ricordato che "continua a essere in carcere" e che "quindi le nostre ambizioni devono mirare a relazioni meno conflittuali, ma anche a difendere le persone come Navalnyj". (Beb)