Difesa: presidente Estonia Kaljulaid in visita alla sede di operazione Irini EuNavFor Med

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Estonia, Kersti Kaljulaid, ha visitato la sede dell'operazione aeronavale europea EuNavFor Med - Irini, a Roma. Lo rende noto Irini sulla pagina Facebook ufficiale. Kaljulaid e la sua delegazione sono stati accolti dal comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi), il generale Luciano Portolano, e dal comandante dell’operazione Irini, l'ammiraglio di divisione Fabio Agostini, che hanno fornito un aggiornamento sui risultati conseguiti. Durante l'evento, Kaljulaid ha avuto anche l'opportunità di visitare il Joint Operation Centre, il cuore operativo della sede da cui vengono pianificate, dirette e supervisionate le attività. “Si tratta di un evento unico per noi, poiché per la prima volta nella storia di EuNavFor Med, riceviamo la visita di un presidente. Questo è un vero onore per tutti noi”, ha affermato Agostini. Da parte sua, Kaljulaid ha ringraziato Agostini e tutta la squadra per l’ottimo lavoro svolto a sostegno del processo di pace in Libia.(Res)