Haiti: omicidio Moise, procuratore chiede incriminazione primo ministro Henry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore di Port-au-Prince, Red-Ford Claude, ha chiesto l'incriminazione del primo ministro di Haiti, Ariel Henry, per l'omicidio del presidente Jovenel Moise, avvenuto il 7 luglio nella sua residenza privata. Il magistrato inquirente ha inoltre sollecitato il divieto di espatrio per Henry, "in ragione della gravità dei fatti" a lui attribuiti: al primo ministro vengono contestate delle conversazioni telefoniche che avrebbe avuto poco dopo l'omicidio di Moise, con uno dei principali sospetti del caso, l'ex funzionario della lotta anticorruzione del ministero della Giustizia, Joseph Badio. Grazie alla geolocalizzazione, riferiscono i media locali, gli inquirenti avrebbero verificato che al momento dell'omicidio, Badio si trovava non lontano dalla residenza di Moise. "Ci sono sufficienti elementi compromettenti" che motivano "l'opportunità di perseguire Henry e chiedere direttamente la sua incriminazione", si legge in una lettera trasmessa da Bed-Ford Claude al tribunale di primo grado. (segue) (Mec)