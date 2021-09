Haiti: omicidio Moise, procuratore chiede incriminazione primo ministro Henry (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore aveva la settimana scorsa chiesto ad Henry di presentarsi oggi in tribunale per fare chiarezza sugli elementi indiziari a suo carico. Il primo ministro, impegnato nella firma di un accordo politico che dovrebbe garantire governabilità al Paese fino a nuove elezioni presidenziali, aveva derubricato la richiesta a una "manovra diversiva". EI veri colpevoli, gli autori intellettuali e i mandanti dello spregevole omicidio del presidente Jovenel Moise dsaranno trovati, portati dinanzi alla giustizia e punti", assicurava Henry, secondo cui "le manovre diversive per gettare confusione e impedire alla giustizia di fare serenamente il suo corso non finiranno mai". (segue) (Mec)