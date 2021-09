Energia: Fontana (Mite), Italia non abbraccerà mai nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia non abbraccerà l'energia nucleare e su questo siamo tutti d'accordo, così come siamo d'accordo priorità di questa fase storica: efficienza, rinnovabili, economia circolare, riduzione delle bollette e una transizione ecologica inclusiva, che non lasci indietro nessuno". Lo dichiara la sottosegretaria al ministero della Transizione Ecologica ed esponente del Movimento 5 stelle, Ilaria Fontana, che ha preso parte all'incontro tra Giuseppe Conte, la delegazione dei ministri del Movimento 5 stelle e il ministro Roberto Cingolani. "Questa visione è già realtà concreta grazie a diverse misure messe in campo dal Movimento 5 stelle e nei prossimi mesi raccoglieremo i frutti del lavoro che abbiamo fatto e che continueremo a fare" conclude Fontana. (Com)