Colombia: Eln rivenica sequestro di due militari e chiede fine operazioni per loro rilascio

- Il gruppo armato colombiano Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha dichiarato di avere in ostaggio due membri delle forze di sicurezza e ha chiesto la fine delle operazioni militari del dipartimento di Arauca per liberarli. In un comunicato, ripreso dall’emittente “WRadio”, il gruppo ha chiesto “la fine delle operazioni per garantire il rilascio dei due militari, senza mettere in pericolo le loro vite”. La richiesta conferma le recenti dichiarazioni rese dal ministro della Difesa Diego Molano, che ha attribuito all’Eln la responsabilità del rapimento del sergente Segundo Fabián Andrés Espitia Calderón e del militare di professione Elvis Andrés Flores Taborda. Il rapimento, avvenuto nella zona del municipio di Tame, era stato reso noto dall’esercito lo scorso 8 settembre.(Mec)