Alitalia: sindacati, preoccupante mancanza convocazione ministeri

- "Nonostante le numerose rassicurazioni, non ci è ancora pervenuta la convocazione dei ministeri competenti sulla vertenza Alitalia". È quanto dichiarano in una nota Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, spiegando che: "Parliamo dei ministeri dell'Economia e Finanze, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili e del Lavoro. Nel frattempo, con l'avvicinarsi della scadenza del 15 ottobre, quando Alitalia cesserà formalmente di esistere, cresce la preoccupazione delle lavoratrici e dei lavoratori della compagnia di bandiera". "Le scriventi - si legge nella nota - richiedono che venga avviato un percorso che difenda al contempo il reddito dei dipendenti e tuteli la loro professionalità mantenendo in essere tutte le loro certificazioni". (Com)