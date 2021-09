© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri parteciperà all’evento conclusivo del percorso “Cantiere Roma” promosso dalle Acli di Roma e provincia per delineare la città di oggi e di domani vista dai cittadini. (ore 11:00)- Il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri sarà impegnato in una serie di incontri con i cittadini delle zone di Corcolle e di Castelverde, nel VI Municipio. (ore 15:00)- Il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri parteciperà a un incontro con le ACRU (Associazioni consortili di Recupero Urbano) del VI Municipio, alla presenza del sindaco di Fiumicino Esterino Montino. (ore 17:30) (segue) (Rer)