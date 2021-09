Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Retake Roma per una comunità solidale presenta "Aiutaci ad Aiutare": il progetto dal Colle Oppio approda al quartiere San Lorenzo. Roma via del Colle Oppio 32 (ore 9:00)- Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma e Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera saranno alla conferenza stampa di presentazione della IX edizione della "Maker Faire Rome – The European edition. Roma, Istituto Superiore Antincendi - via del Commercio 13 – Roma (ore 11:00) (segue) (Rer)