Haiti: primo ministro Henry celebra accordo con società per garantire transizione sicura

- Il primo ministro di Haiti, Ariel Henry, ha celebrato la firma di un accordo stretto con numerose organizzazioni politiche per garantire un "governo pacifico ed efficace durante il periodo di transizione". L'intesa è stata siglata nel fine settimana al termine di un processo di consultazione con diversi attori sociali per blindare l'azione di governo in vista di nuove elezioni e della nuova Costituzione. "Saluto con entusiasmo il fatto che oltre 169 organizzazioni politiche, popolari e della società civile abbiano firmato sabato 11 e domenica 12 settembre l'accordo politico per una governance pacifica ed efficace del periodo di transizione", ha scritto Henry in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Ringrazio tutti per il profondo impegno assunto a nome della patria comune", ha aggiunto il primo ministro. (segue) (Mec)