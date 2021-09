Haiti: primo ministro Henry celebra accordo con società per garantire transizione sicura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento contiene tra le altre cose i dettami fondamentali per poter celebrare in sicurezza i due appuntamenti elettorali attesi a novembre: il referendum per l'entrata in vigore della nuova Costituzione, di cui esiste solo la bozza, e le elezioni generali per nominare il nuovo presidente della repubblica, carica rimasta scoperta dall'uccisione di Jovenel Moise, avvenuta il 7 luglio. Henry era stato designato primo ministro da Moise due giorni prima di essere ucciso, proprio con il compito di traghettare il Paese verso il nuovo assetto istituzionale. Un incarico che avrebbe assunto solo diverse settimane dopo, al termine di uno stallo risolto grazie anche alla pressione della comunità internazionale. L'accordo assegna al primo ministro - nel periodo di transizione - la piena titolarità del potere esecutivo. (segue) (Mec)