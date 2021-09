Haiti: primo ministro Henry celebra accordo con società per garantire transizione sicura (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'articolo 13 assegna all'esecutivo la facoltà di "prendere tutte le misure per permettere alle forze di sicurezza di ristabilire la pace civile sul territorio", al fine di "eliminare le bande armate, ristabilire la circolazione delle persone e delle merci, controllare il traffico di armi e munizioni". Si decide di stanziare quanto necessario per creare una unità anti terrorismo, "capace di intervenire in tutto il territorio nazionale", sopprimere "tutti i corpi armati che operano fuori dalla legge" e di avviare un percorso per aumentare la professionalità della Polizia. Prevista infine la creazione di un Consiglio per la sicurezza nazionale. Tra i tanti altri obiettivi, il documento assegna infine al governo il compito di agevolare l'arrivo degli aiuti umanitari e organizzare la ricostruzione delle zone colpire dal terremoto del 14 agosto. (Mec)