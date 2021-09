© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della cura "ormai da molti di più è visto come un tema centrale dopo la pandemia. Vedremo come si tradurrà in termini salariali". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo alle Agorà democratiche sul tema "Il Lavoro delle donne. Autonomia, condivisione, parità". (Rin)