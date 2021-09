Milano 2021: Comune, via libera ad affissioni elettorali nei municipi 2, 6, 7 e 8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi, nei municipi 2, 6, 7 e 8, le postazioni destinate alla propaganda elettorale per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale sono a disposizione delle liste aventi diritto. Domani, a partire dalle 20, lo saranno anche le postazioni presenti nei municipi 1, 3, 4, 5 e 9. Lo stabilisce una determina del Comune di Milano che dà il via - in quattro dei nove municipi - alle affissioni elettorali da parte delle 28 liste in corsa per le prossime elezioni amministrative. Il documento dell'area pubblicità e occupazione suolo spiega come il numero di liste depositate (28) rappresenti un eccezionale e quanto mai imprevedibile aumento sia rispetto al valore "storico" di riferimento (14) sia rispetto al numero di liste partecipanti alle ultime elezioni comunali (17). Pertanto, pur avendo prudenzialmente previsto 24 spazi, si è reso necessario aumentare le postazioni avviando subito l'intervento nelle 170 località individuate. Con determina pubblicata nella giornata di lunedì 13 settembre, sono stati assegnati anche gli spazi destinati alla propaganda per l'elezione del presidente di municipio e dei Consigli di municipio. (Com)