© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che le politiche attive debbano "di per sé risolvere tutto, non è realisticamente vero. Non si trova lavoro perché uno non studia è il retropensiero". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo alle Agorà democratiche sul tema "Il Lavoro delle donne. Autonomia, condivisione, parità". (Rin)