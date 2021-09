Bolivia-Cile: La Paz attiva canali diplomatici per liberare i tre militari arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bolivia cercherà di risolvere attraverso i canali diplomatici il caso dei tre militari arrestati la settimana scorsa in Cile nei pressi della cittadina di frontiera di Colchane con l'accusa di aggressione armata e furto. "Quello che faremo è ricorrere alle vie diplomatiche e alle autorità cilene affinché la giustizia cilena comprenda i fatti concreti", ha dichiarato il ministro della Difesa di La Paz, Edmundo Novillo al quotidiano "La Razon". "Si tratta di militari che stavano svolgendo il loro dovere di proteggere le frontiere come appartenenti al Comando strategico della lotta contro il contrabbando", ha aggiunto Novillo. Il governo boliviano insiste nella versione che afferma che i tre militari stavano svolgendo "un'operazione ad alto rischio" nel corso della quale hanno inavvertitamente sconfinato in Cile e che si tratta di "professionisti formati con i valori più alti, che hanno compiuto la loro missione costituzionale di difendere e preservare la sicurezza, l'onore e la dignità dello Stato", come afferma un comunicato del ministero della Difesa. (segue) (Abu)