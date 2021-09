Libano: Gozi (Re), Ue non si astenga da sanzioni verso leader corrotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se il Libano adesso ha un governo, l'Unione europea non può astenersi dal sanzionare alcuni dei suoi leader corrotti, colpevoli dell'instabilità del Paese. Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Renew Europe e segretario del Partito democratico europeo, Sandro Gozi, nel suo intervento all'assemblea plenaria di Strasburgo. "Da venerdì il Libano ha un governo. E' un piccolo passo, questa era una delle condizioni per la concessione degli aiuti internazionali. Ma dobbiamo stare molto attenti. Anche se il Libano adesso ha un governo, l'Unione europea non può astenersi dal sanzionare alcuni dei suoi leader corrotti, colpevoli dell'instabilità del Paese", ha detto. "La nostra politica di sanzioni nei confronti dei leader libanesi, anche in presenza di un governo, deve essere attuata nelle prossime settimane con il voto di una prima lista di nomi, poiché ora abbiamo un quadro politico e giuridico molto chiaro", ha aggiunto. "Ci aspettiamo inoltre che questo nuovo governo garantisca il regolare svolgimento e la trasparenza delle elezioni del 2022, a cominciare da quelle legislative dell'8 maggio fino alle comunali e alle presidenziali", ha concluso. (Beb)