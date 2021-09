Lavoro: Orlando, su ammortizzatori sociali è battaglia politica, alleanze importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della partita sugli ammortizzatori sociali "a seconda di come va a finire si inciderà sulla vita concreta delle donne", è un capitolo che "riguarda coloro che sulla base dell'attuale normativa non accedono alla Naspi". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo alle Agorà democratiche sul tema "Il Lavoro delle donne. Autonomia, condivisione, parità". "Sono battaglie di carattere politico, lo dico con franchezza" ha aggiunto Orlando per poi concludere: "I titoli li abbiamo messi in fila, importante è il sistema di alleanze politiche sull'obiettivo degli ammortizzatori sociali". (Rin)