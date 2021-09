Medio Oriente: ministro Esteri Usa Blinken incontrerà omologhi Israele e tre Paesi arabi domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri degli Stati Uniti, Antony Blinken, si riunirà virtualmente con gli omologhi di Israele, Emirati, Bahrein e Marocco, rispettivamente Yair Lapid, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa e Nasser Bourita per celebrare il primo anniversario degli accordi di Abramo che hanno sancito la normalizzazione delle relazioni tra i Paesi. Lo rende noto il dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Il segretario di Stato incontrerà i ministri degli "commemorare il primo anniversario della firma degli accordi abramitici e discutere le modalità per approfondire le relazioni e costruire una regione più prospera”, si legge nella nota. Il 15 settembre del 2020, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein sono diventati i primi paesi del Golfo a normalizzare pubblicamente le loro relazioni con Israele, sotto l'egida dell'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Marocco e Sudan hanno aderito in seguito agli accordi.(Nys)