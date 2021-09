Area C: Mariani, sindaco Sala è green a fasi alterne, rinviate ancora restrizioni per mezzi più inquinanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta il Comune di Milano ha rinviato le restrizioni di accesso ad Area C previste per i veicoli più inquinanti. Via libera quindi ai veicoli trasporto persona Euro 2 benzina, Euro 3 e 4 diesel con Fap di serie, da Euro 0 a 4 diesel con Fap after market e Euro 5 diesel. "Il sindaco verde non ha capito che più macchine inquinanti circolano, più aumenta il traffico e più aumenta lo smog?". Lo chiede Gabriele Mariani, candidato sindaco di Milano in Comune e Civica AmbientaLista. "Forse bisogna ricordargli che più inquinamento equivale a meno salute per tutti, i bambini milanesi sono i più colpiti da patologie delle prime vie respiratorie proprio per la pessima qualità dell'aria". Secondo l'Energy policy institute elaborato dall'Università di Chicago l'inquinamento atmosferico da particolato (pm10) è la forma più mortale di inquinamento atmosferico, ricorda Mariani. Riduce l'aspettativa di vita di 2,2 anni rispetto alla situazione che si avrebbe se fossero rispettate le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Il provvedimento - continua Mariani - arriva proprio nell'edizione 2021 della Settimana europea mobilità sostenibile (16 al 22 Settembre), dobbiamo ricordare al sindaco e alla giunta chela Commissione europea ha scelto come focal theme la salute e la mobilità sostenibile poiché sono strettamente collegate?". "Se vogliamo veramente che i mezzi pubblici di superficie siano più efficienti e più veloci dobbiamo diminuire il traffico veicolare. Se tale decisione è dettata dall'emergenza sanitaria causa covid e il conseguente contingentamento della capienza sui mezzi pubblici occorre intervenire per scaglionare gli ingressi anche dei lavoratori, non solo degli studenti", conclude. (Com)